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ДБР не забиратиме справи в СБУ та Нацполіції

Середа, 20 грудня 2017, 14:44

Державне бюро розслідувань не планує забирати справи, що наразі розслідує Служба безпеки та Національна поліція.

Про це в середу на брифінгу розповів голова ДБР Роман Труба.

"Будемо пропонувати, щоб ці справи перебували в цих правоохоронних органах до завершення цими органами досудового розслідування", – пояснив Труба.

 
Фото Софії Лукашової, для УП

"Ми будемо реєструвати всі кримінальні провадження, які будуть вчинятися з моменту формування нашого органу", – додав також голова відомства.

Софія Лукашова, для УП
Теми: ДБР
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