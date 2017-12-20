ГБР не будет забирать дела у СБУ и Нацполиции
Среда, 20 декабря 2017, 14:44
Государственное бюро расследований не планирует забирать дела, которые сейчас расследует Служба безопасности и Национальная полиция.
Об этом в среду на брифинге рассказал председатель ГБР Роман Труба.
"Будем предлагать, чтобы эти дела находились в этих правоохранительных органах до завершения этими органами досудебного расследования", - пояснил Труба.
"Мы будем регистрировать все уголовные производства, которые будут совершаться с момента формирования нашего органа", - добавил также глава ведомства.
София Лукашова, УП