Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГБР не будет забирать дела у СБУ и Нацполиции

Среда, 20 декабря 2017, 14:44

Государственное бюро расследований не планирует забирать дела, которые сейчас расследует Служба безопасности и Национальная полиция.

Об этом в среду на брифинге рассказал председатель ГБР Роман Труба.

"Будем предлагать, чтобы эти дела находились в этих правоохранительных органах до завершения этими органами досудебного расследования", - пояснил Труба.

Роман Труба
Роман Труба
Софія Лукашова, для УП

"Мы будем регистрировать все уголовные производства, которые будут совершаться с момента формирования нашего органа", - добавил также глава ведомства.

София Лукашова, УП
Темы: ГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
ГБР
"Прямой" заявил, что власть хочет отобрать канал
Экс-депутат ОПЗЖ заказал убийство своего коллеги: смерть имитировали, он задержан – ГБР
Силовики пришли с обысками к "регионалу", бывшему владельцу "Прямого"
Последние новости
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына от российской ракеты в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
16:26
Дело Азарова передали в суд
16:26
Директора Днепровской оперы обвиняют в нападении на актера Черниговского театра
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:05
Нетрудоустроенными после начала войны остаются 28% украинцев - исследование
16:03
Папа Римский назвал секс "даром Божьим", но призвал не смотреть порно
Все новости...
Реклама: