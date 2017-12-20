Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Хомутиннік продав екс-нардепу нерухомість у Козині на $2,5 млн

Середа, 20 грудня 2017, 18:54

Співголова депутатської групи "Партія Відродження" Віталій Хомутиннік продав екс-нардепу Олександру Буряку нерухомість вартістю близько 2,5 млн доларів.

Про це "Українські правді" повідомив сам нардеп.

"Це дім та земельні ділянки під ним", – зазначив він, додавши, що йдеться про приблизно 70 соток землі в смт. Козин Київської області.

Так, протягом 19 та 20 грудня депутат 6 разів вніс до Єдиного державного реєстру декларацій зміни в майновому стані – дохід від відчуження майна.

Сумарна вартість усіх внесених в реєстр змін становить 21 118 837 грн.

Однак у коментарі "Українські правді" Хомутиннік зазначив, що йдеться про значно більшу суму – близько 2,5 млн доларів, тобто майже 70 млн гривень.

"Угода ще не завершена", – сказав нардеп та пояснив, що частину коштів він має отримати пізніше.

Покупцем, відповідно до занесених в реєстр даних, став Буряк Олександр Васильович. Сам Хомутиннік підтвердив "Українській правді", що йдеться про колишнього народного депутата.

Олександр Буряк був депутатом Верховної Ради 4-го, 5-го та 6-го скликань: спочатку від "Нашої України", а потім – від БЮТу. ЗМІ називали його одним з найбагатших тодішніх нардепів.

Крім того, у 2016 році журналісти також писали про схеми забудови землі, які призначались для національного парку. Фігурантами цього розслідування були, зокрема, брати Буряки, Олександр та Сергій, та Віталій Хомутиннік.

У декларації за 2016 рік Хомутиннік вказав дві земельні ділянки та будинок в Козині, заробітню плату в 157 253 грн, чисельні об'єкти цінного рухомого майна та підприємства, зареєстровані в різних областях України, на Віргінських і Кайманових островах та на Кіпрі.

На його банківських рахунках 67 582 418 грн, 12 793 198 доларів та 87 936 євро, готівкою Хомутиннік зберігає 420 тисяч грн.

Нардепу також належать Toyota Tundra 2013 року та Range Rover 2014, його дружині – два Lexus.

Соня Лукашова для УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Хомутиннікнерухомість
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Хомутиннік
Суд передав АРМА "Укрнафтобуріння" Коломойського, Хомутинніка та Фукса – ЗМІ
Санкції не завадили Фуксу святкувати ювілей: на вечір під Києвом збудували "Венецію" 
Із 5 літаків під санкціями РНБО в Україні "застряг" один, решта обійшли санкції
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: