Хомутиннік продав екс-нардепу нерухомість у Козині на $2,5 млн

Співголова депутатської групи "Партія Відродження" Віталій Хомутиннік продав екс-нардепу Олександру Буряку нерухомість вартістю близько 2,5 млн доларів.

Про це "Українські правді" повідомив сам нардеп.

"Це дім та земельні ділянки під ним", – зазначив він, додавши, що йдеться про приблизно 70 соток землі в смт. Козин Київської області.

Так, протягом 19 та 20 грудня депутат 6 разів вніс до Єдиного державного реєстру декларацій зміни в майновому стані – дохід від відчуження майна.

Сумарна вартість усіх внесених в реєстр змін становить 21 118 837 грн.

Однак у коментарі "Українські правді" Хомутиннік зазначив, що йдеться про значно більшу суму – близько 2,5 млн доларів, тобто майже 70 млн гривень.

"Угода ще не завершена", – сказав нардеп та пояснив, що частину коштів він має отримати пізніше.

Покупцем, відповідно до занесених в реєстр даних, став Буряк Олександр Васильович. Сам Хомутиннік підтвердив "Українській правді", що йдеться про колишнього народного депутата.

Олександр Буряк був депутатом Верховної Ради 4-го, 5-го та 6-го скликань: спочатку від "Нашої України", а потім – від БЮТу. ЗМІ називали його одним з найбагатших тодішніх нардепів.

Крім того, у 2016 році журналісти також писали про схеми забудови землі, які призначались для національного парку. Фігурантами цього розслідування були, зокрема, брати Буряки, Олександр та Сергій, та Віталій Хомутиннік.

У декларації за 2016 рік Хомутиннік вказав дві земельні ділянки та будинок в Козині, заробітню плату в 157 253 грн, чисельні об'єкти цінного рухомого майна та підприємства, зареєстровані в різних областях України, на Віргінських і Кайманових островах та на Кіпрі.

На його банківських рахунках 67 582 418 грн, 12 793 198 доларів та 87 936 євро, готівкою Хомутиннік зберігає 420 тисяч грн.

Нардепу також належать Toyota Tundra 2013 року та Range Rover 2014, його дружині – два Lexus.

Соня Лукашова для УП