Хомутынник продал экс-нардепу недвижимость в Козине на $2,5 млн

Сопредседатель депутатской группы "Партия Видродження" Виталий Хомутынник продал экс-нардепу Александру Буряку недвижимость стоимостью около 2,5 млн долларов.

Об этом "Украинской правде" сообщил сам нардеп.

"Это дом и земельные участки под ним", – отметил он, добавив, что речь идет про примерно 70 соток земли в пгт. Козин Киевской области.

Так, в течение 19 и 20 декабря депутат 6 раз внес в Единый государственный реестр деклараций изменения в имущественном состоянии – доход от отчуждения имущества.

Суммарная стоимость всех внесенных в реестр изменений составляет 21 118 837 грн.

Однако в комментарии "Украинской правде" Хомутынник отметил, что речь идет о значительно большей сумме – около 2,5 млн долларов, то есть почти 70 млн гривен.

"Сделка еще не завершена", – сказал нардеп и объяснил, что часть денег он должен получить позже.

Покупателем, согласно занесенным в реестр данным, стал Буряк Александр Васильевич. Сам Хомутынник подтвердил "Украинской правде", что речь идет о бывшем народном депутате.

Александр Буряк был депутатом Верховной Рады 4-го, 5-го и 6-го созывов: сначала от "Нашей Украины", а потом - от БЮТ. СМИ называли его одним из самых богатых тогдашних нардепов.

Кроме того, в 2016 году журналисты также писали о схемах застройки земли, которая предназначалась для национального парка. Фигурантами этого расследования были, в частности, братья Буряки, Александр и Сергей, и Виталий Хомутынник.

В декларации за 2016 год Хомутынник указал два земельных участка и дом в Козине, заработную плату в 157 253 грн, многочисленные объекты ценного движимого имущества и предприятия, зарегистрированные в разных областях Украины, на Виргинских и Каймановых островах и на Кипре.

На его банковских счетах 67 582 418 грн, 12 793 198 долларов и 87 936 евро, наличными Хомутынник сохраняет 420 тысяч грн.

Нардепу также принадлежат Toyota Tundra 2013 года и Range Rover 2014, его жене - два Lexus.

Соня Лукашова для УП