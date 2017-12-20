Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ проводить слідчі дії у Держфінмоніторингу

Середа, 20 грудня 2017, 19:56

Представники НАБУ проводять слідчі дії у державній службі фінансового моніторингу за зверненням захисту екс-президента Віктора Януковича.

Про це повідомляють джерела УП.

"За зверненням захисту Януковича НАБУ проводить обшуки у Фінмоніторингу за підозрою в злочинному списанні 1,5 млрд доларів в Держбюджет України", - зазначають джерела.

Водночас у НАБУ спростовують інформацію про обшуки. Його представники зазначають, що проінформували Держфінмоніторинг про ухвалу суду.

Детективи проводять досудове розслідування за фактом можливого пособництва голови Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського в розтраті так званих "грошей Януковича", які були конфісковані в результаті засекреченого рішення Краматорського міського суду Донецької області, пише "Слово і діло" з посиланням на відповідь керівника управління зовнішніх комунікацій НАБУ Дар'ї Манжури.

"Відомості про початок розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені детективами НАБУ на виконання рішення судді Солом'янського райсуду Києва за фактом можливого пособництва голові Держфінмоніторингу в розтраті облігацій внутрішньої державної позики, що належать компанії-нерезиденту Wonderbliss Ltd, в особливо великих розмірах, які обліковувалися в Ощадбанку й були конфісковані за вироком Краматорського міського суду Донецької області", – зазначає в листі Манжура.

Попередня правова кваліфікація – ч. 5 ст. 27 (пособництво, сприяння злочину) і ч. 5 ст. 191 (розтрата в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що в рамках цього розслідування НАБУ вже подало перше клопотання про доступ до документів.

Детективи просили надати тимчасовий доступ до документів Держфінмоніторингу з можливістю їх вилучення, зокрема - узагальнених матеріалів з додатками щодо перевірки діяльності офшорних компаній, рішень про зупинення видаткових фінансових операцій або інших встановлених обмежень за рахунками цих компаній, листувань, договорів, платіжних доручень, інших первинних бухгалтерських документів, які отримували або направляли Держфінмоніторингу при проведенні фінансового розслідування про діяльність офшорів.

Суд частково задовольнив клопотання та надав доступ з можливістю вилучення копій цих документів.

Теми: НАБУобшуки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
НАБУ
"Справа Золотого мандарину": Логвинському повідомили про підозру, але заочно
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: