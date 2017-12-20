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НАБУ проводит следственные действия в Госфинмониторинге

Среда, 20 декабря 2017, 19:56

Представители НАБУ проводят следственные действия в государственной службе финансового мониторинга по обращению защиты экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщают источники УП.

"По обращению защиты Януковича НАБУ проводит обыски в Финмониторинге по подозрению в преступном списании 1,5 млрд долларов в госбюджет Украины", - отмечают источники.

В то же время в НАБУ опровергают информацию об обысках. Его представители отмечают, что проинформировали Госфинмониторинг о решении суда.

Детективы проводят досудебное расследование по факту возможного пособничества председателя Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского в растрате так называемых "денег Януковича", которые были конфискованы в результате засекреченного решение Краматорского городского суда Донецкой области, пишет "Слово и дело" со ссылкой на ответ руководителя управления внешних коммуникаций НАБУ Дарьи Манжуры.

"Сведения о начале расследования в Единый реестр досудебных расследований внесены детективами НАБУ во исполнение решения судьи Соломенского райсуда Киева по факту возможного пособничества голове Госфинмониторинга в растрате облигаций внутреннего государственного займа, принадлежащих компании-нерезиденту Wonderbliss Ltd, в особо крупных размерах, учитывались в Сбербанке и были конфискованы по приговору Краматорского городского суда Донецкой области", - отмечает в письме Манжура.

Предварительная правовая квалификация - ч. 5 ст. 27 (пособничество, содействие преступлению) и ч. 5 ст. 191 (растрата в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что в рамках этого расследования НАБУ уже подало первое ходатайство о доступе к документам.

Детективы просили предоставить временный доступ к документам Госфинмониторинга с возможностью их изъятия, в частности - обобщенных материалов с приложениями по проверке деятельности оффшорных компаний, решений о приостановлении расходных финансовых операций или других установленных ограничений по счетам этих компаний, переписки, договоров, платежных поручений, других первичных бухгалтерских документов, которые получали или направляли Госфинмониторинга при проведении финансового расследования о деятельности оффшоров.

Суд частично удовлетворил ходатайство и предоставил доступ с возможностью изъятия копий этих документов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАБУобыски
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