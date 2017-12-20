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ГПУ та СБУ розслідують розкрадання 400 млн грн з банків України

Середа, 20 грудня 2017, 23:33

Генпрокуратурою повідомлено про підозру та судом обрано запобіжні заходи службовим особам окремих комерційних банків України, які підозрюються у привласненні понад 400 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

"Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, яке розслідується Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за фактом привласнення власниками окремих комерційних банків України понад 400 млн грн з використанням низки банківських установ у державах ЄС", - йдеться у повідомленні.

У зазначеному кримінальному провадженні чотирьом службовим особам резидентам України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) та обрані запобіжні заходи.

Ще чотирьом фігурантам кримінального провадження направлені повідомлення про підозру поштовим зв’язком та їх планується оголосити у розшук у січні 2018 року.

Теми: банкиГенпрокуратураСБУсуд
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