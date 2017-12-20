ГПУ и СБУ расследуют хищение 400 млн грн из банков Украины

Генпрокуратурой сообщено о подозрении и судом избраны меры пресечения должностным лицам отдельных коммерческих банков Украины, подозреваемых в присвоении более 400 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Генеральной прокуратурой Украины осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, которое расследуется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины по факту присвоения владельцами отдельных коммерческих банков Украины более 400 млн грн с использованием ряда банковских учреждений в государствах ЕС", - говорится в сообщении.

В указанном уголовном производстве четырем должностным лицам резидентам Украины сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) и избраны меры пресечения.

Еще четырем фигурантам уголовного производства направлены уведомления о подозрении почтовой связью и их планируется объявить в розыск в январе 2018 года.