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ГПУ и СБУ расследуют хищение 400 млн грн из банков Украины

Среда, 20 декабря 2017, 23:33

Генпрокуратурой сообщено о подозрении и судом избраны меры пресечения должностным лицам отдельных коммерческих банков Украины, подозреваемых в присвоении более 400 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

 "Генеральной прокуратурой Украины осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, которое расследуется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины по факту присвоения владельцами отдельных коммерческих банков Украины более 400 млн грн с использованием ряда банковских учреждений в государствах ЕС", - говорится в сообщении.

В указанном уголовном производстве четырем должностным лицам резидентам Украины сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) и избраны меры пресечения.

Еще четырем фигурантам уголовного производства направлены уведомления о подозрении почтовой связью и их планируется объявить в розыск в январе 2018 года.

Темы: банкиГенпрокуратураСБУсуд
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