Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Волкер: Бойовики розташувалися прямо біля ДФС

Четвер, 21 грудня 2017, 02:28

Бойовики проросійської терористичної організації "ДНР" розташувалися біля Донецької фільтрувальної станції, яка є важливим об'єктом життєзабезпечення регіону.

Про це повідомив спеціальний представник США з питань України Курт Волкер в twitter.

"Підтримувані Росією сили знаходяться на відстані 500 м від Донецької станції фільтрації води. Потрібне якнайшвидше припинення вогню та відведення важких озброєнь відповідно до Мінських угод", - написав він.

Раніше перший заступник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг після відвідування Донецької та Верхньокальміуської фільтрувальних станцій, заявив, що позиції Збройних сил України і підтримуваних Росією бойовиків угруповання "ДНР" розташовані в небезпечній близькості до ДФС.

При цьому ОБСЄ неодноразово фіксувала вибухи біля ДФС.

Обстріли Донецької фільтрувальної станції загрожують екологічною катастрофою.

Теми: ДонбасАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: