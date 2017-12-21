Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Волкер: Боевики расположились прямо возле ДФС

Четверг, 21 декабря 2017, 02:28

Боевики пророссийской террористической организации "ДНР" расположились около Донецкой фильтровальной станции, которая является важным объектом жизнеобеспечения региона.

Об этом сообщил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в twitter.

"Поддерживаемые Россией силы находятся на расстоянии 500 м от Донецкой станции фильтрации воды. Необходимо прекращение огня и отведение тяжелого вооружения согласно Минским соглашениям в кратчайшие сроки", - написал он.

Ранее первый заместитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг после посещения Донецкой и Верхнекальмиусской фильтровальных станций, заявил, что позиции Вооруженных сил Украины и поддерживаемых Россией боевиков группировки "ДНР" расположены в опасной близости к ДФС.

При этом ОБСЕ неоднократно фиксировала взрывы у ДФС.

Обстрелы Донецкой фильтровальной станции угрожают экологической катастрофой.

Темы: ДонбассАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
Донбасс
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Последние новости
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына от российской ракеты в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
16:26
Дело Азарова передали в суд
16:26
Директора Днепровской оперы обвиняют в нападении на актера Черниговского театра
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:05
Нетрудоустроенными после начала войны остаются 28% украинцев - исследование
16:03
Папа Римский назвал секс "даром Божьим", но призвал не смотреть порно
Все новости...
Реклама: