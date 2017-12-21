Волкер: Боевики расположились прямо возле ДФС

Боевики пророссийской террористической организации "ДНР" расположились около Донецкой фильтровальной станции, которая является важным объектом жизнеобеспечения региона.

Об этом сообщил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в twitter.

"Поддерживаемые Россией силы находятся на расстоянии 500 м от Донецкой станции фильтрации воды. Необходимо прекращение огня и отведение тяжелого вооружения согласно Минским соглашениям в кратчайшие сроки", - написал он.

🇺🇦 Підтримувані Росією сили знаходяться на відстані 500 м від Донецької станції фільтрації води. Потрібне якнайшвидше припинення вогню та відведення важких озброєнь відповідно з Мінськими угодами. pic.twitter.com/yhi8ytxZia — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 20 грудня 2017 р.

Ранее первый заместитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг после посещения Донецкой и Верхнекальмиусской фильтровальных станций, заявил, что позиции Вооруженных сил Украины и поддерживаемых Россией боевиков группировки "ДНР" расположены в опасной близости к ДФС.

При этом ОБСЕ неоднократно фиксировала взрывы у ДФС.

Обстрелы Донецкой фильтровальной станции угрожают экологической катастрофой.