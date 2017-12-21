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Держдеп про ліцензію на зброю для України: Нічого нового

Четвер, 21 грудня 2017, 05:45
Держдеп про ліцензію на зброю для України: Нічого нового

Державний департамент США схвалив продаж Україні деяких легких озброєнь і стрілецької зброї виробниками США, які вона купувала і раніше.

Про це повідомила прес-секретар Держдепартаменту Гетер Науерт, пише Reuters.

За її словами, Україна купувала невеликі кількості цих видів зброї протягом декількох років як до, так і після російської анексії Кримського півострова в 2014 році.

Департамент повідомив Конгресу про рішення 13 грудня, сказала Нойєрт, додавши, що уряд США не продає зброю безпосередньо Україні, а дозволяє Києву купувати у виробників США.

"За попередніх двох адміністрацій уряд США схвалював експортні ліцензії для України, тож тут нічого нового", - сказала Науерт.

Ліцензія поширюється на напівавтоматичну і автоматичну вогнепальну зброю, включаючи зброю 50 калібру. Вона також включає в себе бойові кулемети, глушники, військові приціли і полум'ягасники, а також запчастини.

Науерт заявила, що уряд США не затверджував пряме надання Україні летальної оборонної зброї, але і не виключила таке рішення в подальшому. Американські експортери можуть подати заявку на прямі комерційні ліцензії на продаж в будь-який час, і вони будуть розглянуті Держдепартаментом в кожному конкретному випадку, сказала вона.

Раніше газета The Washington Post повідомила, що Державний департамент схвалив комерційну ліцензію, що дозволяє експорт снайперських систем Model M107A1, боєприпасів і пов'язаних з ними комплектуючих і аксесуарів в Україну на суму 41,5 млн. дол. США.

При цьому про експорт більш важкої зброї, запитуваної українським урядом, такої як протитанкові ракети Javelin, не йшлося.

Видання назвало це рішення першим з часів президентства Барака Обами дозволом на продаж Україні летального озброєння.

Експерти і офіційні особи в США заявили, що рішення про продаж летальної зброї Україні, є значною зміною підходу адміністрації Трампа і політики США в цілому.

"Ми перетнули Рубікон, це летальна зброя, і я передбачаю, що буде ще", - сказав один з представників конгресу виданню.

Раніше блогер Abraxas Spa публікував в twitter фотографії українських військових озброєних гвинтівками американського виробництва.

"Українська правда" у Threads

Теми: зброяСША
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