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ДержНС: Рятувальники переходять на посилений режим служби

Субота, 23 грудня 2017, 10:46

На період Різдвяних та новорічних свят підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій переходять на посилений режим несення служби. 

Про це заявив голова ДержНС Микола Чечоткін, повідомляє прес-служба відомства. 

До 8:00 26 грудня на цілодобовому чергуванні перебуватиме близько 7 тисяч рятувальників та понад 2 тисячі одиниць техніки ДСНС.

У готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС. 

"У кожному регіоні проводиться уточнення місць масових заходів, посилено моніторинг щодо пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах державного значення, здійснюються профілактичні відпрацювання з населенням щодо дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій", - зазначив Чечоткін. 

З 23 до 26 грудня організовано взаємодію з місцевими органами влади, територіальними органами Нацполіції, регіональними службами цивільного захисту з питань забезпечення техногенної і пожежної безпеки на об'єктах, задіяних до проведення заходів на свята, здійснюватиметься посилений моніторинг пожежної обстановки на об'єктах з масовим перебуванням людей.

Теми: святкування
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