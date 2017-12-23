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ГосЧС: Спасатели переходят на усиленный режим службы

Суббота, 23 декабря 2017, 10:46

На период Рождественских и новогодних праздников подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим несения службы.

Об этом заявил глава ГосЧС Николай Чечеткин, сообщает пресс-служба ведомства.

К 8:00 26 декабря на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники ГСЧС. 

В готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия также находится авиация ГосЧС.

"В каждом регионе проводится уточнение мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и ​​объектах госзначения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", - отметил Чечеткин. 

С 23 до 26 декабря организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Нацполиции, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении праздничных мероприятий, будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной обстановки на объектах с массовым пребыванием людей.

Темы: празднования
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