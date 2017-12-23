Медведєв хизується, що мешканці окупованого Криму братимуть участь у виборах в РФ

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що відчуває "особливу гордість за те, що мешканці Криму вперше візьмуть участь у виборах президента РФ", які відбудуться у березні 2018 року.

Про це він заявив на з'їзді партії "Єдина Росія", який відбувся 23 грудня, пише РІА "Новости".

Він нагадав, що вибори призначено на 18 березня - день "повернення Криму і Севастополя до складу Росії".

За словами Медведєва, у 2014 році "країна знову переконалася, що в єдності - сила нашого народу".

"Тільки разом ми можемо подолати будь-які труднощі. І втілити в життя найсміливіші мрії", - додав Медведєв.