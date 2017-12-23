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Медведев горд, что жители оккупированного Крыма поучаствуют в выборах в РФ

Суббота, 23 декабря 2017, 13:26

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что испытывает "особую гордость за то, что жители Крыма впервые примут участие в выборах президента РФ", который состоятся в марте 2018 года.

Об этом он заявил на съезде партии "Единая Россия", который проходит 23 декабря, пишет РИА "Новости"

Он напомнил, что выборы назначены на 18 марта  - день "возвращения Крыма и Севастополя в состав России".

По словам Медведева, в 2014 году  "страна вновь убедилась, что в единстве — сила нашего народа".

"Только вместе мы можем преодолеть любые трудности. И воплотить в жизнь самые смелые мечты", — добавил Медведев.

Темы: КрымРосcиявиборы
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