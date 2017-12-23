Медведев горд, что жители оккупированного Крыма поучаствуют в выборах в РФ
Суббота, 23 декабря 2017, 13:26
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что испытывает "особую гордость за то, что жители Крыма впервые примут участие в выборах президента РФ", который состоятся в марте 2018 года.
Об этом он заявил на съезде партии "Единая Россия", который проходит 23 декабря, пишет РИА "Новости".
Он напомнил, что выборы назначены на 18 марта - день "возвращения Крыма и Севастополя в состав России".
По словам Медведева, в 2014 году "страна вновь убедилась, что в единстве — сила нашего народа".