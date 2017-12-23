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Передвиборча програма Собчак: український Крим та повернення військовополонених

Субота, 23 грудня 2017, 15:50
Передвиборча програма Собчак: український Крим та повернення військовополонених

Передвиборний другий з'їзд "Громадянської ініціативи" висунув кандидатом на посаду президента Росії телеведучу і громадського діяча Ксенію Собчак.

Як повідомляє РІА "Новости", з'їзд відбувся 23 грудня.

На підтримку Собчак проголосували 96 делегатів з'їзду, проти - 7, утрималися 3.

У своїй передвиборчій програмі під назвою "123 важких кроки" Собчак зазначає, що Росії "необхідно зупинити пропаганду війни, формування атмосфери ненависті і тотального протистояння в російському суспільстві, культивування образу ворога".

"Необхідно повернути на батьківщину усіх військовослужбовців, які перебувають у полоні в Україні. Як акт доброї волі та демонстрації російської готовності до конструктивних переговорів про ситуацію на сході України українські громадяни, затримані російською армією і спецслужбами в рамках цього конфлікту, мають бути звільнені без попередніх умов", - наголошується у програмі.

"Ми маємо припинити гібридну війну, яку зараз веде наша країна на сході України. Ми наполягаємо на негайному поверненні на батьківщину російських військовослужбовців, які у будь-якому статусі присутні зараз на території України і Сирії. Необхідно негайно оприлюднити списки усіх загиблих у неоголошених війнах", - зазначає Собчак.

Також у програмі окремим пунктом зазначено про необхідність вирішення питання про Крим.

"Крим, згідно з міжнародним правом, є територією України ... Для вирішення нинішньої ситуації може бути проведений референдум, порядок якого має бути узгоджений Росією, Україною та міжнародною спільнотою", - зазначено у документі.

Згідно з програмою, референдуму має передувати період вільної суспільної дискусії і агітації на протязі не менше 1 року з моменту узгодження порядку проведення референдуму.

Як відомо, чергові вибори президента РФ призначені на 18 березня 2018 року - річницю окупації АР Крим Росією.

Прем'єр РФ Дмитро Медведєв заявив, що "гордий" тим, що мешканці анексованої території братимуть участь у виборах глави РФ у 2018 році.

З'їзд "Єдиної Росії", який відбувся 23 грудня, підтримав рішення діючого президента РФ Володимира Путіна про самовисування на виборах у 2018 році

Українська правда 

Теми: РосіявибориКримДонбас
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