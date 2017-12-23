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Ведуча NewsOne каже, що її звільнили за "особисту думку про Порошенка" в ефірі

Субота, 23 грудня 2017, 17:56

Ведуча телеканала "NewsOne" Надія Сасс заявила, що її звільнили з роботи через "особисту думку про керівництво держави у прямому ефірі". 

Про це Сасс заявила на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора (22 грудня) після обіду, за день до свого чергового ефіру, дізналася від власника каналу Євгена Мураєва і головного редактора Роксолани Завінської, що канал припиняє зі мною співпрацю. Офіційна версія  - за порушення професійних стандартів і особиста думка про керівництво країни в ефірі", - зазначила вона.

Зокрема йдеться про вислів Сасс в ефірі після виступу президента Петра Порошенка на презентації "Книги добра" 9 грудня, де він закликав "поділитися добром".

"Якби він поділився усім своїм добром, яке у нього в офшорах, і яке він отримав від Липецької фабрики, це було б краще для всіх українців", - заявила у коментарі ведуча.

Теми: ЗМІПорошенкоцензура
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