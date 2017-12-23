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Російські пранкери потеревенили з Хейлі про зброю та Порошенка

Субота, 23 грудня 2017, 19:41

Російські пранкери відомі під псевдонімами Вован і Лексус розіграли постійного представника США при ООН Ніккі Хейлі, обговоривши з нею санкції проти Росії, Крим та фейкове інтерв’ю президента Петра Порошенка.

Запис розмови пранкери розмістили на ютюб-каналі.

Розмова тривала трохи більше 20 хвилин. Один з пранкерів говорив від імені прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравєцького.

У розмові пранкер стверджує, що поставка США летальної оборонної зброї Україні суперечить національним інтересам Польщі.

"Ми говорили з Україною з приводу зброї. І я знаю, що це питання наша влада з ними обговорювала. Проте я не впевнена, що питання було повністю врегульоване. Я обов'язково з'ясую, чи зуміли вони домовитися. І я обов'язково донесу до президента ваше занепокоєння", - сказала Хейлі.

Також пранкери запитали про санкції Сполучених Штатів проти Росії та анексію Криму.

"Ми показали Росії, що Крим - це частина України. І чим довше вони будуть продовжувати тримати анексію Криму, тим довше ми будемо продовжувати застосування санкцій проти них та підтримувати Україну в цьому питанні. Я не думаю, що ми здамося, тільки якщо Росія не зробить що-небудь. Ми говоримо з Росією з приводу цього, але розмови залишаються розмовами", - зазначила Хейлі.

Пранкери запитали, чи можливі нові санкції у лютому 2018 року. "Так, якщо ми не побачимо жодного поступу в питанні, ці санкції будуть тривати", - додала постпред США в ООН.

У кінці розмови пранкер спитав, чи Хейлі читала інтерв’ю Порошенка, у якому він начебто розповів, що американський актор Кевін Спейсі "торкався його коліна". Хейлі, схоже, не зрозуміла, що йдеться про фейкове інтерв’ю, та пообіцяла обов’язково його прочитати.

Теми: РосіяСША
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