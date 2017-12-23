Российские пранкеры поболтали с Хейли об оружии и Порошенко

Российские пранкеры известные под псевдонимами Вован и Лексус разыграли постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, обсудив с ней санкции против России, Крым и фейковое интервью президента Петра Порошенко.

Запись разговора пранкеры разместили на ютюб-канале.

Разговор длился чуть более 20 минут. Один из пранкеров говорил от имени премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

В разговоре пранкеры утверждает, что поставка США летального оборонительного оружия Украине противоречит национальным интересам Польши.

"Мы говорили с Украиной по поводу оружия. И я знаю, что этот вопрос наша власть с ними обсуждала. Однако я не уверена, что вопрос был полностью урегулирован. Я обязательно выясню, сумели ли они договориться. И я обязательно донесу до президента ваше беспокойство", - сказала Хейли.

Также пранкеры спросили о санкциях США против России и аннексии Крыма.

"Мы показали России, что Крым - это часть Украины. И чем дольше они будут продолжать держать аннексию Крыма, тем дольше мы будем продолжать применение санкций против них и поддерживать Украину в этом вопросе. Я не думаю, что мы сдадимся, только если Россия не сделает что-нибудь. Мы говорим с Россией по поводу этого, но разговоры остаются разговорами", - отметила Хейли.

Пранкеры спросили, возможны ли новые санкции в феврале 2018 года. "Да, если мы не увидим никакого прогресса в вопросе, эти санкции будут продолжаться", - добавила постпред США в ООН.

В конце разговора пранкеры спросили, читала ли Хейли интервью Порошенко, в котором он якобы рассказал, что американский актер Кевин Спейси "касался его колена". Хейли, похоже, не поняла, что речь идет о фейковом интервью, и пообещала обязательно его прочитать.