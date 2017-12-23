Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские пранкеры поболтали с Хейли об оружии и Порошенко

Суббота, 23 декабря 2017, 19:41

Российские пранкеры известные под псевдонимами Вован и Лексус разыграли постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, обсудив с ней санкции против России, Крым и фейковое интервью президента Петра Порошенко.

Запись разговора пранкеры разместили на ютюб-канале.

Разговор длился чуть более 20 минут. Один из пранкеров говорил от имени премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

В разговоре пранкеры утверждает, что поставка США летального оборонительного оружия Украине противоречит национальным интересам Польши.

"Мы говорили с Украиной по поводу оружия. И я знаю, что этот вопрос наша власть с ними обсуждала. Однако я не уверена, что вопрос был полностью урегулирован. Я обязательно выясню, сумели ли они договориться. И я обязательно донесу до президента ваше беспокойство", - сказала Хейли.

Также пранкеры спросили о санкциях США против России и аннексии Крыма.

"Мы показали России, что Крым - это часть Украины. И чем дольше они будут продолжать держать аннексию Крыма, тем дольше мы будем продолжать применение санкций против них и поддерживать Украину в этом вопросе. Я не думаю, что мы сдадимся, только если Россия не сделает что-нибудь. Мы говорим с Россией по поводу этого, но разговоры остаются разговорами", - отметила Хейли.

Пранкеры спросили, возможны ли новые санкции в феврале 2018 года. "Да, если мы не увидим никакого прогресса в вопросе, эти санкции будут продолжаться", - добавила постпред США в ООН.

В конце разговора пранкеры спросили, читала ли Хейли интервью Порошенко, в котором он якобы рассказал, что американский актер Кевин Спейси "касался его колена". Хейли, похоже, не поняла, что речь идет о фейковом интервью, и пообещала обязательно его прочитать.

Темы: РосcияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
Росcия
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Последние новости
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына от российской ракеты в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
16:26
Дело Азарова передали в суд
16:26
Директора Днепровской оперы обвиняют в нападении на актера Черниговского театра
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:05
Нетрудоустроенными после начала войны остаются 28% украинцев - исследование
16:03
Папа Римский назвал секс "даром Божьим", но призвал не смотреть порно
Все новости...
Реклама: