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Обшуки в Запоріжжі: Братам Марченкам відмовили у відводі судді

Субота, 23 грудня 2017, 22:34

Клопотання керівника фракції "Самопоміч" Запорізької облради Владислава Марченка та його брата Марка про відвід судді Віктора Єжова відхилили.

Про це повідомили на Facebook "Самопомочі".

"Незважаючи на додаткові факти тиску на суд, які може здійснювати прокуратура Харківської області, рішення щодо відводу судді Єжова за поданням захисту Марка Марченка також відхилили", - йдеться у повідомленні.

Раніше про відвід цього судді клопотав захист Владислава, який вказав на заяву Єжова про тиск на нього з боку прокурора Харківської області.

У заяві суддя звернувся до генпрокурора та Вищої ради суддів.

Адвокат Владислава Вадим Грищенко вважає, що працівники прокуратури ввели в оману суд, заявивши, що фактів скарг та звернень щодо тиску з боку судді Єжова не надходило.

Перед тим "Самопоміч" заявила, що в на судове засідання в Харкові прийшли декілька чоловіків.

"Молодики, яких прислали робити провокації на суді проти нашого колеги Владислава Марченка у Харкові, пред'явили посвідчення Нацгвардії", - стверджують у "Самопомочі".

Як відомо, 21 грудня Харківська обласна прокуратура проводила обшуки у чиновників міста Запоріжжя за фактом привласнення майна. Того ж дня арештували керівника Запорізької обласної організації "Самопомочі", заступника голови облради Владислава Марченка.

Пізніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що обшуки у чиновників Запоріжжя стосуються корупційних діянь депутата облради від "Самопомочі" Владислава Марченка та його брата Марка. Заступник мера Запоріжжя Анатолій Пустоваров, за словами Луценка, "втік через вікно і в тапках по снігу".

Пустоваров звинувачення генпрокурора заперечив.

Владиславу Марченку оголосили про підозру у привласненні 87 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Українська правда

Теми: ЗапоріжжяСамопомічсудпрокуратуракорупція
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