Обыски в Запорожье: Братьям Марченко отказали в отводе судьи

Ходатайства руководителя фракции "Самопомич" Запорожского облсовета Владислава Марченко и его брата Марка об отводе судьи Виктора Ежова отклонили.

Об этом сообщили на Facebook "Самопомочи".

"Несмотря на дополнительные факты давления на суд, которые может осуществлять прокуратура Харьковской области, решение об отводе судьи Ежова по представлению защиты Марка Марченко также отклонили", - говорится в сообщении.

Ранее об отводе этого судьи ходатайствовала защита Владислава, который указал на заявление Ежова о давлении на него со стороны прокурора Харьковской области.

В заявлении судья обратился к генпрокурору и Высшему совету судей.

Адвокат Владислава Вадим Грищенко считает, что работники прокуратуры ввели в заблуждение суд, заявив, что фактов жалоб и обращений о давлении со стороны судьи Ежова не поступало.

Перед тем "Самопомич" заявила, что в на судебное заседание в Харькове пришли несколько мужчин.

"Молодыки, которых прислали делать провокации на суде против нашего коллеги Владислава Марченко в Харькове, предъявили удостоверения Нацгвардии", - утверждают в "Самопомочи".

Как известно, 21 декабря Харьковская областная прокуратура проводила обыски у чиновников города Запорожье по факту присвоения имущества.

Правоохранители арестовали руководителя Запорожской областной организации "Самопомочи", заместителя председателя облсовета Владислава Марченко.

Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что быски у чиновников Запорожья касаются коррупционных деяний депутата облсовета от "Самопомощи" Владислава Марченко и его брата Марка. Заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров, по словам Луценко, "сбежал через окно и в тапках по снегу".

Пустоваров обвинения генпрокурора опроверг.

Владиславу Марченко объявили о подозрении в присвоении 87 миллионов гривен бюджетных средств.

Украинская правда