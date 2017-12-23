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В ОБСЄ стурбовані умовним вироком у справі про вбивство Веремія

Субота, 23 грудня 2017, 23:18
В ОБСЄ стурбовані умовним вироком у справі про вбивство Веремія

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив серйозну стурбованість умовним вироком у справі про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія.

Про це йдеться у його заяві, опублікованій на сайті ОБСЄ у суботу, 23 грудня.

"Більш ніж три роки після вбивства В’ячеслава Веремія винні в цій жахливій справі досі не повністю притягнуті до відповідальності. Хоча я вітаю засудження одного з головних нападників і організаторів нападу, я серйозно стурбований таким звинуваченням і вироком, що звузив простір справедливості по відношенню до сім’ї журналіста", – наголосив Дезір.

Представник ОБСЄ також закликав владу в Україні до ефективного розслідування всіх випадків загибелі журналістів.

"Я закликаю владу повною мірою і ефективно розслідувати всі випадки смертей журналістів в Україні і мобілізувати всі зусилля для припинення безкарності щодо таких злочинів", – додав він.

Як відомо, журналіста Веремія вбили біля Михайлівської площі в Києві в ніч із 18 на 19 лютого 2014 року, у розпал сутичок із "майданівцями".

За версією слідства, безпосереднє вбивство журналіста здійснив житель Горлівки (Донецька область) Джалал Алієв.

Суд у справі про вбивство Веремія проходив у закритому режимі. Справу розглядали близько 3 років.

22 грудня 2017 року Шевченківський райсуд Києва засудив до 4 років позбавлення волі умовно керівника групи "тітушок" Юрія Крисіна за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.

Рішення суду присутні зустріли криками "Ганьба", сам Крисін утік від представників ЗМІ. Після оголошення вироку він вільно залишив залу суду.

Теми: ОБСЄЗМІвбивство
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