Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОБСЕ обеспокоены условным приговором по делу об убийстве Веремия

Суббота, 23 декабря 2017, 23:18
В ОБСЕ обеспокоены условным приговором по делу об убийстве Веремия

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезную обеспокоенность условным приговором по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте ОБСЕ в субботу, 23 декабря.

"После более трех лет со дня убийства Вячеслава Веремия виновные в этом страшном акте до сих пор не были привлечены к полной ответственности. Хотя я приветствую осуждение одного из главных нападавших и организаторов атаки, я серьезно встревожен таким приговором, который сузил возможность для восстановления справедливости в отношении семьи журналиста", - полчеркнул Дезир.

Представитель ОБСЕ также призвал власть в Украине к эффективному расследованию всех случаев гибели журналистов.

"Я призываю власть в полной мере и эффективно расследовать все случаи гибели журналистов в Украине и мобилизовать все усилия для прекращения безнаказанности в отношении таких преступлений", - добавил он.

Как известно, журналист Веремий был убит около Михайловской площади в Киеве в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года, в разгар столкновений с "майдановцами".

По версии следствия, непосредственно убийство журналиста осуществил житель Горловки (Донецкая область) Джалал Алиев.

Суд по делу об убийстве Веремия проходил в закрытом режиме. Дело рассматривали около 3 лет.

22 дкабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил к 4 годамлишения свободы условно руководителя группы "титушек" Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Решение суда присутствующие встретили криками "Позор", сам Крысин сбежал от представителей СМИ. После оглашения приговора он свободно покинул зал суда.

Темы: ОБСЕСМИубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына от российской ракеты в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
16:26
Дело Азарова передали в суд
16:26
Директора Днепровской оперы обвиняют в нападении на актера Черниговского театра
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:05
Нетрудоустроенными после начала войны остаются 28% украинцев - исследование
16:03
Папа Римский назвал секс "даром Божьим", но призвал не смотреть порно
Все новости...
Реклама: