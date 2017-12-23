В ОБСЕ обеспокоены условным приговором по делу об убийстве Веремия
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезную обеспокоенность условным приговором по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.
Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте ОБСЕ в субботу, 23 декабря.
"После более трех лет со дня убийства Вячеслава Веремия виновные в этом страшном акте до сих пор не были привлечены к полной ответственности. Хотя я приветствую осуждение одного из главных нападавших и организаторов атаки, я серьезно встревожен таким приговором, который сузил возможность для восстановления справедливости в отношении семьи журналиста", - полчеркнул Дезир.
Представитель ОБСЕ также призвал власть в Украине к эффективному расследованию всех случаев гибели журналистов.
"Я призываю власть в полной мере и эффективно расследовать все случаи гибели журналистов в Украине и мобилизовать все усилия для прекращения безнаказанности в отношении таких преступлений", - добавил он.
Как известно, журналист Веремий был убит около Михайловской площади в Киеве в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года, в разгар столкновений с "майдановцами".
По версии следствия, непосредственно убийство журналиста осуществил житель Горловки (Донецкая область) Джалал Алиев.
Суд по делу об убийстве Веремия проходил в закрытом режиме. Дело рассматривали около 3 лет.
22 дкабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил к 4 годамлишения свободы условно руководителя группы "титушек" Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.
Решение суда присутствующие встретили криками "Позор", сам Крысин сбежал от представителей СМИ. После оглашения приговора он свободно покинул зал суда.