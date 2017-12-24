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Порошенко призначив двох нових членів НКРЕКП

Неділя, 24 грудня 2017, 00:05
Порошенко призначив двох нових членів НКРЕКП
Президент України Петро Порошенко призначив Вікторію Морозову та Вадима Таратуна членами Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). 

Відповідні укази від 23 грудня оприлюднено на сайті глави держави. 

Зазначається, що обох нових членів регулятора призначено тимчасово – терміном на 3 місяці, до обрання членів НКРЕКП спеціально створеною Конкурсною комісією.

Починаючи з 13 листопада 2017 року на засіданнях НКРЕКП немає кворуму (4 людини), тому комісія не може ухвалювати рішення. Для відновлення роботи комісії на період відбору її нових членів під час відкритого конкурсу депутати запропонували надати президенту тимчасово, на 3 місяці, право призначати нових членів комісії.

Відповідний закон був ухвалений 7 грудня, а 12 грудня документ підписав президент.

Для призначення нових членів НКРЕКП раніше була створена Конкурсна комісія.

НКРЕКП є постійно діючим незалежним державним колегіальним органом. Нацкомісія, серед іншого, встановлює тарифи на електричну енергію, газ.

Теми: Порошенкоенергетика
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