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Порошенко назначил двух новых членов НКРЭКУ

Воскресенье, 24 декабря 2017, 00:05
Порошенко назначил двух новых членов НКРЭКУ

Президент Украины Петр Порошенко назначил Викторию Морозову и Вадима Таратуна членами Национальной комиссии, которая занимается государственнім регулированием в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Соответствующие указы от 23 декабря обнародованы на сайте главы государства.

Отмечается, что обоих членов регулятора назначили временно - сроком на 3 месяца, до избрания членов НКРЭКУ специально созданной конкурсной комиссией.

Начиная с 13 ноября 2017 года на заседаниях НКРЭКУ нет кворума (4 человека), поэтому комиссия не может принимать решения. Для восстановления работы комиссии на период отбора ее новых членов во время открытого конкурса депутаты предложили предоставить президенту временно, на 3 месяца, право назначать новых членов комиссии.

Соответствующий закон был принят 7 декабря, а 12 декабря документ подписал президент.

Для назначения новых членов НКРЭКУ ранее была создана Конкурсная комиссия.

НКРЭКУ является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом. Нацкомиссия, среди прочего, устанавливает тарифы на электрическую энергию, газ.

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Темы: Порошенкоэнергетика
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