Пучдемон закликав Мадрид дозволити йому повернутися в Каталонію
Усунутий від влади лідер Каталонії Карлес Пучдемон закликав іспанський уряд дозволити йому повернутися.
Про це він заявив в інтерв'ю Reuters, передає DW.
"Я хотів би якомога швидше повернутися в Каталонію. Це стало б гарною новиною для Іспанії", – сказав Пучдемон в суботу, 23 грудня.
Політик підкреслив, що хоче дістатися до Каталонії до першого засідання обраного нещодавно регіонального парламенту, яке відбудеться 23 січня.
"Я президент регіонального уряду і залишуся ним, якщо іспанська держава поважатиме результати голосування", – зазначив Пучдемон.
Він також наголосив на готовності вислухати будь-яку пропозицію Мадрида, навіть якщо в ній не йтиметься про незалежність Каталонії.
Як повідомлялося, Пучдемон перебуває у Брюсселі.
Як відомо, партії, які підтримують незалежність Каталонії, зберегли абсолютну більшість у парламенті автономії за підсумками дострокових виборів.
Три політичні сили, які виступають за відокремлення Каталонії, сукупно отримують 70 мандатів у 135-місному регіональному парламенті. Для абсолютної більшості необхідні 68 місць.
Вибори пройшли за рекордної явки – 81,94% виборців.
Іспанський уряд оголосив про розпуск парламенту Каталонії 27 жовтня, після того, як він проголосив незалежність автономії.