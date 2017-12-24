Бойовики дезінформують про порушення ЗСУ "різдвяного" перемир'я - СЦКК

Бойовики ОРДЛО поширюють неправдиву інформацію про порушення підрозділами ЗСУ в АТО домовленостей, щодо встановлення режиму припинення вогню на час Різдвяних та Новорічних свят.

Про це на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook повідомляє українська сторона СЦКК.

"Українська сторона СЦКК заявляє, що з перших хвилин встановленого режиму припинення вогню на час Різдвяних та Новорічних свят інформаційними інтернет-ресурсами, підконтрольними бойовикам ОРДО/ОРЛО, почала поширюватись інформація щодо нібито ведення вогню підрозділами ЗСУ в АТО у напрямку тимчасово непідконтрольних уряду України територій", - йдеться у повідомленні.

"Українська сторона СЦКК пов’язує таку показову "фейкову" активність терористів ОРДО/ОРЛО щодо неіснуючих обстрілів з боку підрозділів ЗСУ виключно із бажанням звинуватити підрозділи ЗСУ в неспроможності дотримуватись взятих на себе зобов’язань щодо дотримання тиші", - йдеться в заяві.

"Підрозділи ЗСУ у районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей дотримуються Мінських домовленостей та забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін на сході України", - наголосили в СЦКК.