Боевики дезинформируют о нарушении ВСУ "рождественского" перемирия - СЦКК

Боевики ОРДЛО распространяют ложную информацию о нарушении подразделениями ВСУ в АТО договоренностей по установлению режима прекращения огня на время Рождественских и Новогодних праздников.

Об этом на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook сообщает украинская сторона СЦКК.

"Украинская сторона СЦКК заявляет, что с первых минут установленного режима прекращения огня на время Рождественских и Новогодних праздников информационными интернет-ресурсами, подконтрольными боевикам ОРДЛО, начала распространяться информация о якобы ведении огня подразделениями ВСУ в АТО в направлении временно неподконтрольных правительству Украины территорий" , - говорится в сообщении.

"Украинская сторона СЦКК связывает такую ​​показательную "фейковую" активность террористов ОРДЛО относительно несуществующих обстрелов со стороны подразделений ВСУ исключительно с желанием обвинить подразделения ВСУ в неспособномти придерживаться взятых на себя обязательств по соблюдению тишины", - говорится в заявлении.

"Подразделения ВСУ в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей придерживаются Минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон на востоке Украины", - отметили в СЦКК.