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Вибори в об’єднані громади: На Одещині затримали трьох людей

Неділя, 24 грудня 2017, 16:26

На виборчу дільницю в селещі Лиманка Одеської області прибула слідчо-оперативна група, яка затримала трьох осіб.

Про це повідомили на сайті "Опори".

"Присутніми спостерігачами та довіреними особами було виявлено спробу видачі членом комісії виборчого бюлетеня особам, що не є виборцями (ці особи зареєстровані в м. Подільськ Одеської області). На виборчу дільницю було викликано слідчо-оперативну групу, яка затримала трьох осіб та проводить слідчі дії із ними та двома членами комісії", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на цій дільниці видавали бюлетені людям, які не мають голосувати у цьому виборчому окрузі.

"Така ситуація викликала обурення виборців та скандал між ними, кандидатами в депутати в цьому окрузі та головою комісії", - зазначають спостерігачі.

Під час сутички комісія проголосувала за видалення з виборчої дільниці кандидата в депутати селищної ради самовисуванця Миколу Богдана.

Організація наголошує, що члени виборчої дільниці не можуть проводити засідання та ухвалювати будь-які рішення під час голосування, згідно з частиною 17 статті 77 закону "Про місцеві вибори".

Як відомо, 24 грудня в Україні проходять вибори у 51 об'єднаній територіальній громаді в 17 областях.

Поліція відкрила кримінальні провадження за 10 фактами порушень під час виборчого процесу на виборах в ОТГ.

Теми: Одеська областьполіціявибори
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