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Выборы в объединенные громады: На Одесщине задержали трех человек

Воскресенье, 24 декабря 2017, 16:26

На избирательный участок в поселке Лиманка Одесской области прибыла следственно-оперативная группа, которая задержала трех человек.

Об этом сообщили на сайте "Опоры".

"Присутствующими наблюдателями и доверенными лицами было обнаружено попытку выдачи членом комиссии избирательного бюллетеня лицам, которые не являются избирателями (эти лица зарегистрированы в г. Подольск Одесской области). На избирательный участок была вызвана следственно-оперативная группа, которая задержала трех человек и проводит следственные действия с ними и двумя членами комиссии", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на этом участке выдавали бюллетени людям, которые не имеют права голосовать в этом избирательном округе.

"Такая ситуация вызвала возмущение избирателей и скандал между ними, кандидатами в депутаты в этом округе и председателем комиссии", - отмечают наблюдатели.

Во время схватки комиссия проголосовала за удаление с избирательного участка кандидата в депутаты поселкового совета самовыдвиженца Николая Богдана.

Организация отмечает, что члены избирательного участка не могут проводить заседания и принимать любые решения во время голосования, согласно части 17 статьи 77 закона "О местных выборах".

Как известно, 24 декабря в Украине проходят выборы в 51 объединенной территориальной громаде в 17 областях.

Полиция открыла уголовные производства по 10 фактам нарушений во время избирательного процесса на выборах в ОТГ.

Темы: Одесская областьполициявиборы
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