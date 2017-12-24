У Генштабі спростували заяви РФ про "військового ЗСУ, який просив статус біженця"

Інформація про українського військовослужбовця, який нібито звернувся до російських прикордонників із проханням надати йому статус біженця, не відповідає дійсності.

Про це ввечері 24 грудня заявили у Генштабі Збройних Сил України.



"Військовослужбовці ЗСУ вірні присязі, українському народові та своєму конституційному обов’язку", - заявили у Генштабі.

Як відомо, раніше росЗМІ заявили про українського військовослужбовця, який нібито звернувся до російських прикордонників у Брянській області з проханням про надання йому статусу біженця.

Повідомлялося, що, нібито за словами військового, у ЗСУ він служив за контрактом і самовільно залишив частину.

Українська правда