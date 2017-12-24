Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Генштабі спростували заяви РФ про "військового ЗСУ, який просив статус біженця"

Неділя, 24 грудня 2017, 18:47

Інформація про українського військовослужбовця, який нібито звернувся до російських прикордонників із проханням надати йому статус біженця, не відповідає дійсності.

Про це ввечері 24 грудня заявили у Генштабі Збройних Сил України. 

"Військовослужбовці ЗСУ вірні присязі, українському народові та своєму конституційному обов’язку",  - заявили у Генштабі.

Як відомо, раніше росЗМІ заявили про українського військовослужбовця, який нібито звернувся до російських прикордонників у Брянській області з проханням про надання йому статусу біженця. 

Повідомлялося, що, нібито за словами військового, у ЗСУ він служив за контрактом і самовільно залишив частину.

Українська правда 

"Українська правда" у Threads

Теми: Збройні силиРосіяарміяпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Збройні сили
Резніков розповів про випробування української станції радіоелектронної розвідки
Сирський: Маємо успіхи на Бахмутському напрямку, ворог місцями в пастці
За минулу добу відбулося понад 30 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: