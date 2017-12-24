У Генштабі спростували заяви РФ про "військового ЗСУ, який просив статус біженця"
Неділя, 24 грудня 2017, 18:47
Інформація про українського військовослужбовця, який нібито звернувся до російських прикордонників із проханням надати йому статус біженця, не відповідає дійсності.
Про це ввечері 24 грудня заявили у Генштабі Збройних Сил України.
"Військовослужбовці ЗСУ вірні присязі, українському народові та своєму конституційному обов’язку", - заявили у Генштабі.
Як відомо, раніше росЗМІ заявили про українського військовослужбовця, який нібито звернувся до російських прикордонників у Брянській області з проханням про надання йому статусу біженця.
Повідомлялося, що, нібито за словами військового, у ЗСУ він служив за контрактом і самовільно залишив частину.
Українська правда