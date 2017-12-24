В Генштабе опровергли заявления РФ о "военном ВСУ, который просил статус беженца"
Воскресенье, 24 декабря 2017, 18:47
Информация об украинском военнослужащем, который якобы обратился к российским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца, не соответствует действительности.
Об этом вечером 24 декабря заявили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
"Военнослужащие ВСУ верны присяге, украинскому народу и своему конституционному долгу", - заявили в Генштабе.
Как известно, ранее росСМИ заявили об украинском военнослужащего, который якобы обратился к российским пограничникам в Брянской области с просьбой о предоставлении ему статуса беженца.
Сообщалось, что, якобы по словам военного, в ВСУ он служил по контракту и самовольно покинул часть.
Украинская правда