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"Євромайдан SOS" пропонує написати листа в’язням Кремля

Неділя, 24 грудня 2017, 19:12

Спільнота "Євромайдан SOS" пропонує написати листа українським в’язням Кремля.

Про це спільнота повідомила у Facebook.

"Четвертий рік поспіль "Євромайдан SOS" разом із партнерами проводить традиційний зимовий марафон написання листів в'язням Кремля у рамках кампанії LetMyPeopleGo, щоб подарувати їм трохи тепла напередодні Різдва та Нового року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в російських тюрмах на новорічні свята залишатимуться 60 українців.

"Їх ув’язнено за сфабрикованими справами на загальний строк близько 200 років. Серед них студенти, багатодітні батьки, люди з тяжкими захворюваннями, лідери кримськотатарського народу, правозахисники, митці та журналісти", - пишуть у спільноті.

Організатори акції наголошують, що для того, щоб листи дійшли до адресатів, потрібно писати російською мовою, дотримуватися політичної нейтральності та вказувати на конверті рік народження, повне ім’я, по батькові та прізвище адресата. Також можна вкласти у конверт чисті аркуші паперу, марку та конверт, якщо ви сподіваєтеся на відповідь.

Детальніше про акцію читайте за цим посиланням.

Українська правда

Теми: Росіяполітв'язні
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