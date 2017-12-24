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"Евромайдан SOS" предлагает написать письмо заключенным Кремля

Воскресенье, 24 декабря 2017, 19:12

Сообщество "Евромайдан SOS" предлагает написать письмо украинским заключенным Кремля.

Об этом сообщество сообщило в Facebook.

"Четвертый год подряд "Евромайдан SOS" вместе с партнерами проводит традиционный зимний марафон написания писем заключенным Кремля в рамках кампании LetMyPeopleGo, чтобы подарить им немного тепла накануне Рождества и Нового года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в российских тюрьмах на новогодние праздники остануться 60 украинцев.

"Их заключили по сфабрикованным делам на общий срок около 200 лет. Среди них студенты, многодетные родители, люди с тяжелыми заболеваниями, лидеры крымскотатарского народа, правозащитники, художники и журналисты", - пишут в сообществе.

Организаторы акции отмечают, что для того, чтобы письма дошли до адресатов, нужно писать на русском языке, соблюдать политическую нейтральность и указывать на конверте год рождения, полное имя, отчество и фамилию адресата. Также можно вложить в конверт чистые листы бумаги, марку и конверт, если вы надеетесь на ответ.

Подробнее об акции читайте по этой ссылке.

Украинская правда

Темы: Росcияполитзаключенные
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