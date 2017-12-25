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Гватемала оголосила про переведення посольства в Ізраїлі в Єрусалим

Понеділок, 25 грудня 2017, 00:32

Президент Гватемали Джиммі Моралес заявив, що переведе посольство країни в Ізраїлі в Єрусалим.

Про це повідомляє AP.

Президент Гватемали Джиммі Моралес заявив на своєму офіційному сайті Facebook в неділю, що після переговорів з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху він вирішив доручити своєму міністерству закордонних справ перевести посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і доручив перенести туди американське посольство з Тель-Авіва.

Гватемала була однією з дев'яти країн, які проголосували раніше на цьому тижні проти резолюції Генеральної Асамблеї ООН, яка засуджує визнання президентом Дональдом Трампом Єрусалиму столицею Ізраїлю. Документ підтримали 128 держав.

Україна не голосувала за резолюцію. Українська делегація заявила, що таким чином вона висловила свою позицію, що таке голосування не сприятиме зменшенню напруги в регіоні, а статус Єрусалима має бути вирішений лише шляхом мирних переговорів.

Проти, окрім США та Ізраїлю, проголосували Гватемала, Гондурас, Маршаллові Острови, Мікронезія, Науру, Палау і Того.

Серед 35 країн, що утрималися, 6 країн ЄС: Угорщина, Хорватія, Чехія, Польща, Латвія та Румунія. Таким чином вони не підтримали спільну позицію ЄС, за якою Єрусалим повинен бути розділений між Ізраїлем та Палестиною після відповідного рішення двох держав.

Також утрималися Аргентина, Австралія, Боснія і Герцеговина, Канада, Мексика, Руанда, Ямайка та інші.

Теми: ІзраїльСША
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