Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд РФ не визнав, що Siemens був обманутий російською стороною

Понеділок, 25 грудня 2017, 02:26

Арбітражний суд Москви не знайшов доказів обману при укладанні угоди німецького концерну Siemens з російським "Технопромекспорт" на поставку газових турбін, які опинилися в анексованому Криму.

Про це повідомляє ТАСС.

Арбітражний суд не знайшов переконливими доводи Siemens про те, що в концерні мали неправильне уявлення про природу і предмет контракту.

"Доказів того, що відповідачі ("Технопромекспорт". - Ред.) навмисно створили у позивачів уявлення, що не відповідає дійсності, про характер угоди, її умови, особистості учасників, предмет, інші обставини, які вплинули на рішення "Сіменс технології газових турбін" укласти оспорюваний контракт, в матеріали справи не представлено", - йдеться в постанові суду.

14 грудня Арбітражний суд Москви відхилив позов Siemens до "Технопромекспорт" з питання поставки німецьких турбін в Крим всупереч санкціям. Одночасно був відхилений зустрічний позов "Технопромекспорт" до німецького концерну.

Siemens звинувачувала структури "Ростех" в незаконному переміщенні в Крим чотирьох турбін, поставлених для будівництва електростанції на Тамані.

У компанії Siemens стверджують, що в контракті на поставку для російської електростанції турбін, переправлених пізніше в окупований Крим, містилися норми, що виключають порушення санкцій Євросоюзу.

Як згодом стало відомо, перед підписанням контракту про продаж турбін президент РФ Володимир Путін особисто гарантував, що вони не будуть переміщені в анексований Крим.

У відповідь на переміщення турбін ЄС запровадив проти трьох російських компаній і трьох фізосіб додаткові санкції.

У той же час, 18 грудня концерн Siemens підписав контракт на поставку Росії двох газових турбін SGT5-2000Е і однієї парової турбіни ST-600 для електростанції в Нижньокамську. Вартість угоди складає 380 млн євро.

Теми: РосіяНімеччинаКримсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Росія
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
Україна звільнила більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік − глава МІ6
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: