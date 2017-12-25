Суд РФ не визнав, що Siemens був обманутий російською стороною

Арбітражний суд Москви не знайшов доказів обману при укладанні угоди німецького концерну Siemens з російським "Технопромекспорт" на поставку газових турбін, які опинилися в анексованому Криму.

Про це повідомляє ТАСС.

Арбітражний суд не знайшов переконливими доводи Siemens про те, що в концерні мали неправильне уявлення про природу і предмет контракту.

"Доказів того, що відповідачі ("Технопромекспорт". - Ред.) навмисно створили у позивачів уявлення, що не відповідає дійсності, про характер угоди, її умови, особистості учасників, предмет, інші обставини, які вплинули на рішення "Сіменс технології газових турбін" укласти оспорюваний контракт, в матеріали справи не представлено", - йдеться в постанові суду.

14 грудня Арбітражний суд Москви відхилив позов Siemens до "Технопромекспорт" з питання поставки німецьких турбін в Крим всупереч санкціям. Одночасно був відхилений зустрічний позов "Технопромекспорт" до німецького концерну.

Siemens звинувачувала структури "Ростех" в незаконному переміщенні в Крим чотирьох турбін, поставлених для будівництва електростанції на Тамані.

У компанії Siemens стверджують, що в контракті на поставку для російської електростанції турбін, переправлених пізніше в окупований Крим, містилися норми, що виключають порушення санкцій Євросоюзу.

Як згодом стало відомо, перед підписанням контракту про продаж турбін президент РФ Володимир Путін особисто гарантував, що вони не будуть переміщені в анексований Крим.

У відповідь на переміщення турбін ЄС запровадив проти трьох російських компаній і трьох фізосіб додаткові санкції.

У той же час, 18 грудня концерн Siemens підписав контракт на поставку Росії двох газових турбін SGT5-2000Е і однієї парової турбіни ST-600 для електростанції в Нижньокамську. Вартість угоди складає 380 млн євро.