Поліція не знайшла бомби у підкинутому міністру фінансів США пакунку

Поліція шукала в подарунковій упаковці, підкинутій міністру фінансів США Стівену Мнучіну, бомбу, але знайшла кінський гній.

Про це з посиланням на поліцейский департамент Лос Анжелеса пише Reuters.

Пакунок у різдвяній упаковці був знайдений в суботу ввечері біля будинку Мнучіна в шикарному районі Лос Анжелеса Бел Еір. Поліція підозрювала, що в ньому може бути вибухівка.

Вибухотехніки поліції просканували упаковку рентгенном перед тим, як відкрили її і виявили кінський гній всередині.

У пакеті також була різдвяна листівка з негативними коментарями щодо президента Дональда Трампа та нового податкового законодавства США, підписаного Трампом минулого тижня.

Дорога в Бел Еір була закрита близько двох годин. За даними телеканалу KNBC, таємна служба США розслідує інцидент.

Як відомо, 22 грудня Трамп підписав закон про податкову реформу, яка передбачає зниження корпоративного податку на прибуток з 35 до 21 відсотка. Зниження податку для підприємців є безстроковим.

Закон передбачає зниження податкового тягаря і для фізичних осіб. Однак деякі послаблення для них закінчаться в 2025 році.

Критики вважають, що податкова реформа призведе до зростання держборгу країни майже до 1,5 трильйонів доларів за 10 років. Однак прихильники реформи розраховують на зростання ВВП через зниження податкового навантаження на бізнес.