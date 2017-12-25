Полиция не нашла бомбы в подброшенном министру финансов США пакете

Полиция искала в подарочной упаковке, подброшенной министру финансов США Стивену Мнучину, бомбу, но нашла конский навоз.

Об этом со ссылкой на полицейский департамент Лос Анжелеса пишет Reuters.

Пакет в рождественской упаковке был найден в субботу вечером возле дома Мнучина в шикарном районе Лос Анжелеса Бел Эйр. Полиция подозревала, что в нём может быть взрывчатка.

Взрывотехники полиции просканировали упаковку рентгенном перед тем, как открыли ее и обнаружили конский навоз внутри.

В пакете также была рождественская открытка с негативными комментариями в отношении президента Дональда Трампа и нового налогового законодательства США, подписанного Трампом на прошлой неделе.

Дорога в Бел Еір была закрыта около двух часов. По данным телеканала KNBC, тайная служба США расследует инцидент.

Как известно, 22 декабря Трамп подписал закон о налоговой реформе, которая предусматривает снижение корпоративного налога на прибыль с 35 до 21 процента. Снижение налога для предпринимателей является бессрочным.

Закон предусматривает снижение налогового бремени и для физических лиц. Однако некоторые послабления для них закончатся в 2025 году.

Критики считают, что налоговая реформа приведет к росту госдолга страны почти до 1,5 трлн долларов за 10 лет. Однако сторонники реформы рассчитывают на рост ВВП из-за снижения налоговой нагрузки на бизнес.