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Найближчими днями в Україні - потепління і без опадів

Понеділок, 25 грудня 2017, 17:28

У найближчі три доби на території України опадів не очікується, температура повітря вдень сягне 8-11 градусів тепла. 

За даними Укргідрометцентру,  у всіх регіонах очікується мінлива хмарність, вітер південно-західний, 7-12 м/с. 

На заході та на півночі вдень від 5 до 9 градусів тепла, вночі 0...+3. На сході вдень +4...+6, вночі 0...-2. 

У центральних та південних регіонах вдень +5...+10, вночі +2...+4. У Криму  до +12, вночі 3...+5. 

У Карпатах 25 - 26 грудня у зв’язку з відлигою утримується снiголавинна небезпека 3 рiвня. 

 
 

Також 26- 27 грудня очiкується пiдйом рiвнiв води на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,3 - 1 м, на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,2 - 0,7 м, мiсцями вихiд води на заплаву. На р. Стрвяж у районі гідрологічного поста Луки можливий вихід води на заплаву.

Українська правда 

Теми: погода
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