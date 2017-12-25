В ближайшие дни в Украине - потепление и без осадков

В ближайшие трое суток на территории Украины осадков не ожидается, температура воздуха днем составит 8-11 градусов тепла.

По данным Укргидрометцентра, во всех регионах ожидается переменная облачность, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

На западе и на севере днем от 5 до 9 градусов тепла, ночью 0...+3. На востоке днем +4...+6, ночью 0...-2.

В центральных и южных регионах днем +5...+10, ночью +2...+4. В Крыму до +12, ночью +3...+5.

В Карпатах 25 - 26 декабря в связи с оттепелью сохраняется снiголавинна опасность 3 уровня.

Также 26-27 декабря ожидается подъем уровней воды на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,3 - 1 м, на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,2 - 0 7 м, местами выход воды на пойму. На р.Стрвьяж в районе гидрологического поста Луки возможен выход воды на пойму.

Украинская правда