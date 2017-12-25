Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ближайшие дни в Украине - потепление и без осадков

Понедельник, 25 декабря 2017, 17:28

В ближайшие трое суток на территории Украины осадков не ожидается, температура воздуха днем составит 8-11 градусов тепла.

По данным Укргидрометцентра, во всех регионах ожидается переменная облачность, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

На западе и на севере днем от 5 до 9 градусов тепла, ночью 0...+3. На востоке днем +4...+6, ночью 0...-2.

В центральных и южных регионах днем +5...+10, ночью +2...+4. В Крыму до +12, ночью +3...+5.

В Карпатах 25 - 26 декабря в связи с оттепелью сохраняется снiголавинна опасность 3 уровня.

 
 

Также 26-27 декабря ожидается подъем уровней воды на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,3 - 1 м, на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,2 - 0 7 м, местами выход воды на пойму. На р.Стрвьяж в районе гидрологического поста Луки возможен выход воды на пойму. 

Украинская правда 

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
16:26
Дело Азарова передали в суд
16:26
Директора Днепровской оперы обвиняют в нападении на актера Черниговского театра
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:05
Нетрудоустроенными после начала войны остаются 28% украинцев - исследование
Все новости...
Реклама: