В Одесі музей Голокосту розмалювали антисемітськими написами
Вівторок, 26 грудня 2017, 00:37
В Одесі низку будівель, пов'язаних з єврейською тематикою, розмалювали антисемітськими написами.
Про це повідомляє місцеве видання "Таймер".
На будівлі обласного архіву, яка в минулому було синагогою (зараз її планують передати єврейській громаді), невідомі написали: "Геть жидів, Україна для українців".
#Одесса В Одессе сегодня возле еврейских центров появились вот такие надписи. Скоро начнутся погромы! pic.twitter.com/EBdfLDfoXi— Borbhas Misteryo (@b_misteryo) December 25, 2017
На вході до Музею Голокосту у самому центрі міста написали "Перший тост - за Голокост".
Офіційної інформації від поліції з цього приводу ще не було.