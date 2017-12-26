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В Одесі музей Голокосту розмалювали антисемітськими написами

Вівторок, 26 грудня 2017, 00:37

В Одесі низку будівель, пов'язаних з єврейською тематикою, розмалювали антисемітськими написами.

Про це повідомляє місцеве видання "Таймер".

На будівлі обласного архіву, яка в минулому було синагогою (зараз її планують передати єврейській громаді), невідомі написали: "Геть жидів, Україна для українців".

На вході до Музею Голокосту у самому центрі міста написали "Перший тост - за Голокост".

Офіційної інформації від поліції з цього приводу ще не було.

 
 

Теми: Одеса
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