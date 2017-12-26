В Одессе музей Холокоста разрисовали антисемитскими надписями

В Одессе ряд зданий, связанных с еврейской тематикой, разрисовали антисемитскими надписями.

Об этом сообщает местное издание "Таймер".

На здании областного архива, которое в прошлом было синагогой (сейчас его планируют передать еврейской общине), неизвестные написали: "Прочь жидов, Украина для украинцев".

#Одесса В Одессе сегодня возле еврейских центров появились вот такие надписи. Скоро начнутся погромы! pic.twitter.com/EBdfLDfoXi — Borbhas Misteryo (@b_misteryo) December 25, 2017

На входе в Музей Холокоста в самом центре города написали "Первый тост - за Холокост".

Официальной информации от полиции по этому поводу еще не было.