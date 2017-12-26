ГРУ РФ у 2014 році запустило у соцмережах кампанію з дискредитації Майдану - WP

Головне розвідувальне управління (ГРУ) Росії у лютому 2014 року запустило в Україні кампанію з дискредитації у соцмережах Майдану та нової влади.

Про це йдеться у секретному звіті російського відомства, який опинився у розпорядженні американської газети The Washigton Post.

"Звіт є унікальним "вікном" в діяльність однієї з груп ГРУ протягом шести днів у 2014 році. Починаючи з наступного дня після втечі Януковича, військові шпигуни створили безліч "фейкових персонажів" на платформах соцмереж Facebook і ВКонтакте. "Персонажі" мали представляти простих людей з усієї України, які нібито розчарувалися у протестах на Майдані", - пише The Washigton Post.

"Метою кампанії було вплинути на ключових осіб, які ухвалюють рішення, і широку громадськість для виправдання дій російських військових, які 27 лютого в формі без розпізнавальних знаків захопили будівлю кримського парламенту", - підкреслює видання.

Як повідомлялось, раніше екс-віце-президент США Джо Байден заявив, що у лютому 2014 року радив президенту-втікачу Віктору Януковичу "відкликати своїх бойовиків".

Як відомо, Віктор Янукович втік до РФ наприкінці лютого 2014 року, коли на Майдані внаслідок розстрілів вже загинули понад 100 активістів.

Втечі передували переговори між Януковичем і представниками української та світової політеліти, які проводилися з метою врегулювання ситуації, що склалася в Україні.