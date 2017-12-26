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ГРУ РФ в 2014 году запустило в соцсетях кампанию по дискредитации Майдана - WP

Вторник, 26 декабря 2017, 02:27
ГРУ РФ в 2014 году запустило в соцсетях кампанию по дискредитации Майдана - WP

Главное разведывательное управление (ГРУ) России в феврале 2014 года запустило в Украине кампанию по дискредитации в соцсетях Майдана и новой власти.

Об этом говорится в секретном отчете российского ведомства, который оказался в распоряжении американской газеты The Washigton Post.

"Отчет является уникальным "окном" в деятельность одной из групп ГРУ в течение шести дней в 2014 году. Начиная со следующего дня после побега Януковича, военные шпионы создали много "фейковых персонажей" на платформах соцсетей Facebook и ВКонтакте."Персонажи" должны были представлять простых людей со всей Украины, которые якобы разочаровались в протестах на Майдане", - пишет The Washigton Post.

"Целью кампании было повлиять на ключевых лиц, принимающих решения, и широкой общественности для оправдания действий российских военных, которые 27 февраля в форме без опознавательных знаков захватили здание крымского парламента", - подчеркивает издание.

Как сообщалось, ранее экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что в феврале 2014 года советовал беглому президенту Украины Виктору Януковичу "отзывать своих боевиков". 

Как известно, Виктор Янукович бежал в РФ в конце февраля 2014 года, когда на Майдане убили более 100 активистов.

Побегу предшествовали переговоры между Януковичем и представителями украинской и мировой политэлиты, которые проводились с целью урегулировать сложившуюся ситуацию в Украине.  

Темы: МайданРосcияСШАсоцсети
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