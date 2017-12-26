Саакашвілі вимагатиме в ЄСПЛ компенсації за своє "викрадення"

Екс-президент Грузії, лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі готує позов до Європейського суду з прав людини з вимогою компенсації за його викрадення українськими силовиками.

Про це він сказав під будівлею СБУ, куди прийшов на допит вранці 26 грудня.

Фото Євгена Руденка, УП

"Суддя Лариса Цокол і Печерський суд підтвердили, що ці бандити, а СБУ діяла, як чисті бандити, викрали мене з дому, застосували фізичне насильство без єдиного документа, який би дозволяв це робити. За рішенням Печерського суду вони всі кримінально карані злочинці", - сказав Саакашвілі.

Фото Євгена руденка, УП

"Тому ми готуємо позов проти СБУ за бандитизм, за напад, за викрадення людини. Ми також готуємо позов до ЄСПЛ, і вимагати компенсацію за викрадення, а коли в Україні зміниться влада, кожен з них буде відповідати", - додав лідер "РНС".

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