Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвілі вимагатиме в ЄСПЛ компенсації за своє "викрадення"

Вівторок, 26 грудня 2017, 10:05

Екс-президент Грузії, лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі готує позов до Європейського суду з прав людини з вимогою компенсації за його викрадення українськими силовиками.  

Про це він сказав під будівлею СБУ, куди прийшов на допит вранці 26 грудня. 

 
Фото Євгена Руденка, УП

"Суддя Лариса Цокол і Печерський суд підтвердили, що ці бандити, а СБУ діяла, як чисті бандити, викрали мене з дому, застосували фізичне насильство без єдиного документа, який би дозволяв це робити. За рішенням Печерського суду вони всі кримінально карані злочинці", - сказав Саакашвілі.  

 
Фото Євгена руденка, УП

"Тому ми готуємо позов проти СБУ за бандитизм, за напад, за викрадення людини. Ми також готуємо позов до ЄСПЛ, і вимагати компенсацію за викрадення, а коли в Україні зміниться влада, кожен з них буде відповідати", - додав лідер "РНС".

Доповнюється...

Ірина Балачук, Євген Руденко, УП
Теми: Саакашвіліправа людини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Саакашвілі
Грузинська влада звинуватила європейського лікаря у спробі вкрасти аналізи Саакашвілі
Польські лікарі почали обстеження Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: