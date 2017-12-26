Саакашвили будет требовать в ЕСПЧ компенсации за свое "похищение"

Экс-президент Грузии, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили готовит иск в Европейский суд по правам человека с требованием компенсации за его похищение украинскими силовиками.

Об этом он сказал у здания СБУ, куда был вызван на допрос утром 26 декабря.

Фото Евгения Руденко, УП

"Судья Лариса Цокол и Печерский суд подтвердили, что эти бандиты, а СБУ действовала, как чистые бандиты, похитили меня из дома, применили физическое насилие без единого документа, который бы позволял это делать. По решению Печерского суда они все уголовно наказуемые преступники", - сказал Саакашвили.

Фото Евгения Руденко, УП

"Поэтому мы готовим иск против СБУ за бандитизм, за нападение, за похищение человека. Мы также готовим иск в ЕСПЧ, и будем требовать компенсацию за похищение. А когда в Украине сменится власть, каждый из них будет отвечать", - добавил лидер "РНС".