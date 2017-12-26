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Синоптики розповіли, яку погоду чекати до кінця грудня

Вівторок, 26 грудня 2017, 12:42

У найближчу добу на територію країни переміститься чергова порція теплого повітря з південного заходу Європи, в Україні буде тепло і переважно без опадів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

В цілому по країні 27 грудня без істотних опадів, лише в Карпатах і на Закарпатті невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла, на півдні вночі 2-7°, вдень 8-12° тепла.

У Києві – без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 27 грудня найвища температура вдень була 8°С у 2011р., найнижча вночі -21,3°С в 1996 році.

На 28 грудня синоптики прогнозують в Україні без опадів, лише в Карпатах і на Закарпатті невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с, на заході місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на півдні 7-12°С.

У Києві – без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°С, вдень 5-7° тепла.

Теми: погода
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