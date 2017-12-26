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Синоптики рассказали, какую погоду ждать до конца декабря

Вторник, 26 декабря 2017, 12:42

В ближайшие сутки на территорию страны переместится очередная порция теплого воздуха с юго-запада Европы, в Украине будет тепло и преимущественно без осадков.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

В целом по стране 27 декабря без существенных осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла, на юге ночью 2-7°, днем 8-12° тепла.

В Киеве – без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 декабря самая высокая температура днем была 8°С в 2011г., самая низкая ночью -21,3°С в 1996 г.

На 28 декабря синоптики прогнозируют в Украине без осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с, на западе местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла, на юге 7-12°.

В Киеве – без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 5-7° тепла.

Темы: погода
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