337 поліцейським повідомили про підозру – глава Нацполіції

У 2017 році 337 співробітникам Нацполіції оголосили про підозру, частина з них – керівники.

Про це на прес-конференції 26 грудня повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв.

"Питання самоочищення… Можу констатувати, що 337 особам поліцейських повідомлено про підозру в поточному році, з яких 53 засуджено, 20% з яких – це керівники", - сказав він.

Князєв не уточнив, за які злочини повідомлено про підозру та засуджено правоохоронців, але назвав цей процес природним.

"Ми не ганьбимося тим, що самоочищаємося. Це природно. У всіх поліцейських спільнотах є проблеми, бо ми невід'ємні від суспільства взагалі", - підсумував Князєв.