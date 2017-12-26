337 полицейским сообщили о подозрении – глава Нацполиции

В 2017 году 337 ​​сотрудникам Нацполиции объявили о подозрении, часть из них – руководители.

Об этом на пресс-конференции 26 декабря сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

"Вопрос самоочищения ... Могу констатировать, что 337 лицам полицейских сообщено о подозрении в текущем году, из которых 53 осуждены, 20% из которых – это руководители", - сказал он.

Князев не уточнил, за какие преступления сообщено о подозрении и осуждены правоохранители, но назвал этот процесс естественным.

"Мы не позоримся тем, что самоочищаемся. Это естественно. Во всех полицейских сообществах есть проблемы, потому что мы неотделимы от общества вообще", - подытожил Князев.