337 полицейским сообщили о подозрении – глава Нацполиции
Вторник, 26 декабря 2017, 13:04
В 2017 году 337 сотрудникам Нацполиции объявили о подозрении, часть из них – руководители.
Об этом на пресс-конференции 26 декабря сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
"Вопрос самоочищения ... Могу констатировать, что 337 лицам полицейских сообщено о подозрении в текущем году, из которых 53 осуждены, 20% из которых – это руководители", - сказал он.
Князев не уточнил, за какие преступления сообщено о подозрении и осуждены правоохранители, но назвал этот процесс естественным.
"Мы не позоримся тем, что самоочищаемся. Это естественно. Во всех полицейских сообществах есть проблемы, потому что мы неотделимы от общества вообще", - подытожил Князев.
Ири